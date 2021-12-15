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Россия надеется возобновить сотрудничество с NASA: зачем "Роскосмосу" американские космонавты

Россия надеется на космические полеты с NASA на МКС с 2022 года

сегодня, 12:19
Автор:

Карина Ожерельева
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Москва ожидает, что NASA снова начнет везти космонавтов на Международную космическую станцию и надеется, что сотрудничество может возобновиться в следующем году. Такое заявление сделал глава российского космического агентства в среду, 15 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Россия надеется возобновить сотрудничество с NASA: зачем "Роскосмосу" американские космонавты

Логотип NASA – фото из открытых источников

Россия была единственной страной, способной доставлять людей на МКС с 2011 года, когда космическое агентство США прекратило использование своего космического шаттла и направило ресурсы на более глубокое исследование космоса.

Но американское агентство возобновило полеты на МКС в прошлом месяце со своим новым космическим кораблем Crew Dragon, на котором Москва ожидает, что Вашингтон найдет места для космонавтов.

Глава российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что он и его американские коллеги обсуждали этот вопрос, а также продолжение участия России в содержании космической станции после 2025 года, говорится в интервью, опубликованном "Интерфаксом".

Напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой распространились на космос, но Рогозин сказал, что оба агентства планируют завершить соглашение о Crew Dragon в первой половине 2022 года, когда руководитель NASA Билл Нельсон посетит Москву.

Ранее в этом месяце Рогозин упомянул Анну Кикину, единственную женщину-космонавт Роскосмоса, как вероятную кандидатуру на такой полет.

Как сообщали ранее "Комментарии", Международная космическая станция выполнила маневр, чтобы временно отойти от обломка американской ракеты-носителя. Возглавляющий Роскосмос Дмитрий Рогозин сказал, что орбита станции упала на 310 метров (339 ярдов) менее чем на три минуты, чтобы избежать близкого столкновения с обломком американской ракеты-носителя, отправленной в космос в 1994 году.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/science/russia-hopeful-space-rides-nasa-iss-2022-agency-head-2021-12-15/
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