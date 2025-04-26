Россия нагло нарушила воздушное пространство Польши: детали

Накануне вечером один из российских военных вертолетов нарушил воздушное пространство Польши. Об инциденте сообщили в польском военном командовании.

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Как отмечает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х, вертолет принадлежал к российскому Балтийскому флоту.

Нарушение воздушного пространства произошло 25 апреля над акваторией Балтийского моря. Полет воздушного судна был зафиксирован и отслеживался посредством радиолокационных средств, как военными структурами, так и польской авиационной навигационной службой.

Вооруженные силы Польши отметили, что силы ПВО находились в постоянной боевой готовности для защиты воздушного пространства страны.

Также было отмечено, что действия российского вертолета могут свидетельствовать о попытке проверки боевой готовности польских противовоздушных систем.

Между тем 26 апреля Министерство обороны России заявило о якобы завершении боевых действий в Курской области. Однако Генштаб ВСУ опроверг эту информацию, заявив, что операция украинских сил обороны на территории области продолжается.

Согласно официальной информации, ситуация остается напряженной, но украинские подразделения удерживают позиции, выполняют боевые задачи и наносят врагу значительные потери, применяя различные виды вооружения, в частности, в рамках тактики активной обороны.

Портал "Комментарии" писал, что министры обороны девяти стран Восточной Европы обратились к НАТО с призывом подготовить "коллективный ответ" на растущие случаи нарушения воздушного пространства Россией. Соответствующее заявление подписано министрами обороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.