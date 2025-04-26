logo

BTC/USD

94279.38

ETH/USD

1794.96

LTC/USD

86.29

USD/UAH

41.95

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия нагло нарушила воздушное пространство Польши: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия нагло нарушила воздушное пространство Польши: детали

Факт нарушения воздушного пространства зафиксирован над Балтийским морем

сегодня, 16:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Накануне вечером один из российских военных вертолетов нарушил воздушное пространство Польши. Об инциденте сообщили в польском военном командовании.

Россия нагло нарушила воздушное пространство Польши: детали

Фото: из открытых источников

Как отмечает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши в соцсети Х, вертолет принадлежал к российскому Балтийскому флоту.

Нарушение воздушного пространства произошло 25 апреля над акваторией Балтийского моря. Полет воздушного судна был зафиксирован и отслеживался посредством радиолокационных средств, как военными структурами, так и польской авиационной навигационной службой.

Вооруженные силы Польши отметили, что силы ПВО находились в постоянной боевой готовности для защиты воздушного пространства страны.

Также было отмечено, что действия российского вертолета могут свидетельствовать о попытке проверки боевой готовности польских противовоздушных систем.

Между тем 26 апреля Министерство обороны России заявило о якобы завершении боевых действий в Курской области. Однако Генштаб ВСУ опроверг эту информацию, заявив, что операция украинских сил обороны на территории области продолжается.

Согласно официальной информации, ситуация остается напряженной, но украинские подразделения удерживают позиции, выполняют боевые задачи и наносят врагу значительные потери, применяя различные виды вооружения, в частности, в рамках тактики активной обороны.

Портал "Комментарии" писал, что министры обороны девяти стран Восточной Европы обратились к НАТО с призывом подготовить "коллективный ответ" на растущие случаи нарушения воздушного пространства Россией. Соответствующее заявление подписано министрами обороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости