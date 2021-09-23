Россия наказывает крымчан, которые не хотят менять гражданство

Во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заслушали доклад миссии США при ОБСЕ и обсудили ситуацию в Крыму. Об этом сообщает Укринформ.

Крымчан оштрафовали за отсутствие паспорта РФ, фото из открытых источников

На мероприятии прозвучало, что представители российской оккупационной власти в аннексированном Крыму применяют санкции к крымчанам, которые не имеют российского паспорта. Хотя, крымчане отказались от добровольной смены гражданства.



Для примера была приведена ситуация, когда крымскотатарских лидеров и протестующих оштрафовали за отсутствие у них паспортов РФ. Люди вышли не протест против задержания заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова. Всех участников протестов задержали силовики и проверяли у них документы.



Со своей стороны США призывает Россию освободить Джелялова и задержанных крымскотатарских активистов и не признает аннексию полуострова. В миссии отметили, что США подписало декларацию Крымской платформы, признав таким образом, что Крым — это Украина.

Во время своего выступления президент Зеленский призвал ООН отреагировать на то, что украинцам выдавали паспорта России и возили голосовать на выборах в Госдуму.



Как сообщал портал "Комментарии", Россия в любое время может перейти в наступление на юге Украины. Наев уверен, что опыт 2014-го года свидетельствует о том, что Российская Федерация способна развернуть реальные боевые действия на юге нашего государства в любое время, который будет удобен для российского руководства.

Также мы писали, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Поддержали резолюцию 65 стран, в то время как против выступили 23.

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