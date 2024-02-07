logo

BTC/USD

43553.12

ETH/USD

2410.88

LTC/USD

68.36

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия направила бомбардировщики в сторону Аляски: появилась реакция США
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия направила бомбардировщики в сторону Аляски: появилась реакция США

Российские бомбардировщики пролетели вблизи Аляски

сегодня, 19:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Над водами возле американского штата Аляска пролетели два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Такое заявление сделал командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, пишет Reuters.

Россия направила бомбардировщики в сторону Аляски: появилась реакция США

Российские бомбардировщики пролетели у Аляски (фото из открытых источников)

Два российских Ту-95, которых в НАТО называют "Медведи", летели около девяти часов в сопровождении истребителей Су-30СМ. Российская авиация пролетела над Беринговым и Чукотским морями.

В свою очередь командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что зафиксировало четыре российских военных самолета, действовавших в идентификационной зоне ПВО Аляски.

"Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", — сообщили военные США.

В материале журналисты пишут, что российский президент Владимир Путин в 2007 году возродил практику советских времен регулярного патрулирования за пределами России стратегическими бомбардировщиками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские бомбардировщики взяли курс "на территорию НАТО". Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО". Об этом заявили в Военно-воздушных силах Нидерландов.

Отмечается, что военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, которые летели над Данией и в воздушную зону, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды. Голландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО. Однако российские самолеты развернулись перед тем, как официально пересечь территорию Нидерландов после того, как их перехватили датские самолеты.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости