Россия направила бомбардировщики в сторону Аляски: появилась реакция США

Над водами возле американского штата Аляска пролетели два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Такое заявление сделал командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, пишет Reuters.

Российские бомбардировщики пролетели у Аляски (фото из открытых источников)

Два российских Ту-95, которых в НАТО называют "Медведи", летели около девяти часов в сопровождении истребителей Су-30СМ. Российская авиация пролетела над Беринговым и Чукотским морями.

В свою очередь командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что зафиксировало четыре российских военных самолета, действовавших в идентификационной зоне ПВО Аляски.

"Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", — сообщили военные США.

В материале журналисты пишут, что российский президент Владимир Путин в 2007 году возродил практику советских времен регулярного патрулирования за пределами России стратегическими бомбардировщиками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские бомбардировщики взяли курс "на территорию НАТО". Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО". Об этом заявили в Военно-воздушных силах Нидерландов.

Отмечается, что военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, которые летели над Данией и в воздушную зону, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды. Голландские F-16 были подняты и подготовлены к перехвату бомбардировщиков, прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО. Однако российские самолеты развернулись перед тем, как официально пересечь территорию Нидерландов после того, как их перехватили датские самолеты.

