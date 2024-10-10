Россия нашла дешевую рабочую силу для сбора "шахедов": кто работает почти даром

Россия решила проблемы рабочих рук для сбора ударных дронов, которыми обстреливают Украину. Издание Associated Press рассказывает, как африканки практически попали в трудовое рабство, сообщает портал "Комментарии".



Иллюстративное фото

По данным агентства, женщин заинтересовала реклама в соцсетях, где обещали бесплатный билет на самолет, деньги и "дальнее происшествие в Европе". Чтобы получить обещанное, нужно было пройти компьютерную игру и тест на словарный запас русского из 100 слов.

Но в результате их привезли в Татарстан, где заставляли работать над БПЛА для ударов по Украине. Некоторые женщины рассказали, что долгое время находились под постоянным наблюдением, при этом они не получили обещанной заработной платы. Также работали с едкими химикатами, из-за которых их кожа покрывалась оспинами и возник зуд.

По данным АР, чтобы восполнить острую нехватку рабочей силы в России, кремль набирает женщин в возрасте 18-22 лет из таких мест как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатской Шри-Ланки. Эта кампания распространяется на другие страны Азии и Латинскую Америку.

В результате около 200 африканских женщин работают вместе с российскими студентами от 16 лет на заводе в Особой экономической зоне в Татарстане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия перебрасывает в Беларусь самолеты МиГ — в соседнюю страну уже перегнали два самолета. Такая ситуация может свидетельствовать о подготовке к массированному удару. Под угрозой обстрела – Киев.

Подробнее о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.



