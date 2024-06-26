Россия нашла кому продавать свой газ: "Газпром" уже подписал меморандум

Российский энергетический гигант "Газпром" подписал меморандум с Национальной иранской газовой компанией о поставках российского трубопроводного газа в Иран. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что меморандум был подписан во время визита главы "Газпрома" Алексея Миллера в Иран с участием временного президента Ирана Мохаммада Мохбера.

"Газпром" підписав меморандум з Іраном (фото з відкритих джерел)

У Ирана вторые по величине запасы газа в мире после России, и Москва давно стремится войти в его газовый бизнес. Однако санкции США усложнили доступ Ирана к технологиям и замедлили развитие экспорта газа.

В июле 2022 года "Газпром" уже подписал меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) на сумму около 40 миллиардов долларов. По условиям этого меморандума, "Газпром" должен помочь NIOC в разработке газовых месторождений Киш и Северный Парс, а также шести нефтяных месторождений. Кроме того, планировалось завершение проектов по производству сжиженного природного газа и строительство экспортных газопроводов. Однако до сих пор никаких конкретных соглашений в рамках этого соглашения не было заключено.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что доходы от нефти и газа РФ вырастут на 50% . Согласно подсчетам экспертов, доходы РФ от продажи нефти и газа в июне возрастут более чем на 50% в годовом исчислении.

В материале говорится, что расчеты показали, что прогнозируемые июньские доходы Москвы от нефти и газа составят 814 млрд рублей (9,4 млрд долларов). Для сравнения, майский показатель составлял 794 миллиарда рублей, а в июне 2023 года Россия получила "всего" 529 миллиардов рублей дохода.

