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Россия нашла обширный рынок сбыта нефти

Индия увеличивает импорт русской нефти. Доля ОПЕК сократилась до рекордных за последние 22 года показателей.

25 апреля 2023, 16:50
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Автор:

Slava Kot

После санкций со стороны стран Запада на российскую нефть Кремль начал искать новые рынки сбыта энергетического сырья. Индия воспользовалась падением цен на российскую нефть и активно покупает ее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Россия нашла обширный рынок сбыта нефти

Российская нефть. Фото из открытых источников

Согласно данным издания Reuters, доля ОПЕК в импорте нефти Индией упала до самого низкого уровня за последние 22 года из-за резкого роста на рынке более дешевой российской нефти. Информационное агентство считает, что со временем доля нефти из России еще больше вырастет в Индии, ведь страны ОПЕК планируют сократить добычу нефти.


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Доля ОПЕК сократилась, поскольку Индия редко покупала российскую нефть из-за высоких затрат на транспортировку. Однако сейчас являюсь ее основным покупателем. Россия впервые обогнала Ирак, являвшийся крупнейшим поставщиком нефти для Индии, а Саудовскую Аравию сдвинула на третье место.

Падение количества нефти от членов Организации стран-экспортеров на рынке Индии составляет 59% в 2023 году, а по сравнению с прошлым годом достигло показателей 72%. Таким

"Российская нефть уже дешевле аналогичных сортов ближневосточной нефти, и, кажется, ОПЕК вредит себе из-за сокращения добычи", — сообщает аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве и встретятся министры обороны четырех стран: Сирии, Ирана, Турции и Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о Parimatch, который заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Индии. Правительство азиатской страны заявляет, что потеряло миллиарды долларов.

 



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Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/russian-oil-slashes-opecs-share-indian-market-22-year-low-2023-04-24/
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