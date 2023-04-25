После санкций со стороны стран Запада на российскую нефть Кремль начал искать новые рынки сбыта энергетического сырья. Индия воспользовалась падением цен на российскую нефть и активно покупает ее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Российская нефть. Фото из открытых источников

Согласно данным издания Reuters, доля ОПЕК в импорте нефти Индией упала до самого низкого уровня за последние 22 года из-за резкого роста на рынке более дешевой российской нефти. Информационное агентство считает, что со временем доля нефти из России еще больше вырастет в Индии, ведь страны ОПЕК планируют сократить добычу нефти.

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Доля ОПЕК сократилась, поскольку Индия редко покупала российскую нефть из-за высоких затрат на транспортировку. Однако сейчас являюсь ее основным покупателем. Россия впервые обогнала Ирак, являвшийся крупнейшим поставщиком нефти для Индии, а Саудовскую Аравию сдвинула на третье место.

Падение количества нефти от членов Организации стран-экспортеров на рынке Индии составляет 59% в 2023 году, а по сравнению с прошлым годом достигло показателей 72%. Таким

"Российская нефть уже дешевле аналогичных сортов ближневосточной нефти, и, кажется, ОПЕК вредит себе из-за сокращения добычи", — сообщает аналитик Refinitiv Эхсан Уль Хак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве и встретятся министры обороны четырех стран: Сирии, Ирана, Турции и Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о Parimatch, который заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Индии. Правительство азиатской страны заявляет, что потеряло миллиарды долларов.