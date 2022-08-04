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Россия нашла способ доставлять нефть в обход санкций: какая страна ей в этом помогает

Россия использует нефтяной терминал Египта, чтобы в обход санкций не прекращать поставки нефти

сегодня, 08:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Начинают становится понятными цели недавнего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет. Тогда считалось, что главная задача россиян – убедит Египет отказаться от закупок украинского зерна в пользу российского, но, как оказалось, цели у Москвы намного выше. Россия искала способ, как поставлять нефть в обход санкций и похоже нашла. Стало известно, что Москва использует египетский нефтяной терминал Эль-Хамара на побережье Средиземного моря. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Россия нашла способ доставлять нефть в обход санкций: какая страна ей в этом помогает

Нефть. Фото: из открытых источников

Груз объемом около 700 000 баррелей российской нефти был доставлен утром 24 июля. Несколько часов спустя другое судно собрало партию из порта. Весьма продуманный шаг затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза.

Эль-Хамра, управляемая египетской Western Desert Operating Petroleum Co., имеет шесть резервуаров для хранения, способных вместить 1,5 млн баррелей сырой нефти, и один буйный причальный комплекс для погрузки и разгрузки.

Терминал был построен для обработки нефти, добываемой в западной пустыне Египта, создавая возможности для смешивания российских баррелей с местными объемами. Владелец терминала Эль-Хамра не ответил на неоднократные попытки связаться с ним по телефону.

Египет также предоставляет РФ транзитный маршрут для мазута. Неясно, является ли Эль-Хамра одноразовым или станет более часто используемым портом для российских нефтяных потоков. Ранее танкеры, перевозящие российскую нефть, перевозили грузы от судна к кораблю. 

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-03/russia-finds-a-new-route-to-oil-market-via-a-tiny-egyptian-port
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