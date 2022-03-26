Россия назвала условия окончания войны – Украина должна стать "нормальным соседом"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что война против Украины идет "по плану Путина". Как сообщают "Комментарии", об этом пишет УНИАН со ссылкой на интервью пропагандистскому изданию РИА Новости с Медведевым.

Медведев - фото из открытых источников

Собственную оценку хода войны Медведев отказался дать, зацитировав слова российского президента, когда тот пытался оправдать полномасштабную войну против Украины.

Как сказал Медведев, "спецоперация" на территории Украины будет продолжаться до тех пор, пока Путин не достигнет поставленных "целей".

"Эти цели касаются будущего Украины, статуса Украины как нейтрального государства. Государства, которое не является милитаризированным. И государства, которое является нашим нормальным соседом. Которое должно быть нашим нормальным соседом. Поэтому к достижениям по результатам "демилитаризации" и "денатификации" Украины "спецоперация" должна продолжаться, как это было задумано президентом страны", — отметил Медведев во время интервью.

Что значит для России быть "нормальным соседом"?

Социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков отметил, что Россия имеет извращенное представление о "нормальных соседях" и пытается вернуть Украину в свой коллектив постсоветских извращенцев.

"Природа этого извращения лежит в их родовой травме относительно понятия "частности". Ведь что Медведев, Путин росли в нищете коммунальных квартир Ленинграда. На фоне советского культа "коллективной собственности", которую они упрашивали с молоком матерей, для них нормой является отсутствие права соседей на "частность" жилья, собственности и даже жизни, не говоря уже о личном пространстве человека. Поэтому в их понятии нормы, "нормальные соседи" не имеют права на "частность", не говоря уже о сопротивлении и защите своей собственности . и в коммуналке россияне хотят распоряжаться собственностью соседей как своей и при этом соседи должны еще закрывать глаза на маленькие, но системные ограбления", — отметил эксперт.

По словам Дмитрия Громакова, Россия забыла, что Украина 30 лет жила в "частной квартире и терпеть выходки этих извращенцев советской эпохи не собирается".

"Поэтому по законам "общежития" тем, кто решает предъявить право на приватность и личное пространство, делают "темную" вот они и решили с белорусами таким же образом проучить украинцев и вернуть их в свой нищий коллектив постсоветских извращенцев", — сообщил эксперт.

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко убежден, что "нормальным соседом" в России, кроме гораздо сильнее ее Китая и стран НАТО, является лишь одно государство, которое не дало себя победить — Финляндия.

"Поэтому мы и работаем над тем, чтобы стать таким вторым государством. Победим Россию — и сразу станем "нормальным соседом", на которого она уже не посягает", — отметил эксперт. Читайте на портале "Комментарии": война и санкции бьют по экономикам Украины и России: кто в конце концов устоит

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