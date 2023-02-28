Россия назвала условия возвращения в договор о ядерном вооружении

При обращении на федеральном собрании Российской Федерации Владимир Путин объявил, что РФ со своей стороны приостанавливает участие в договоре о ядерном вооружении (СНВ-ІІІ). Теперь спикер Кремля назвал при каких условиях Россия может возобновить свое участие в договоре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Российский диктатор, выступая с долгой речью во время федерального собрания, говорил о войне в Украине и критиковал Запад, который, по мнению Путина, планирует развалить Россию. В итоге было объявлено, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в СНВ-ІІІ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Почти после недели со дня речи, представитель Кремля назвал условия возвращения России. В Москве заявили, что США должны прислушаться к позиции России.

"Условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведущих США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезисов о ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться путем безопасности другой", — рассказал Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что союзники Украины из-за поставок оружия действуют не как "условные оппоненты, а как враги".

Основная цель договора о ядерном вооружении – ограничение стратегических ядерных арсеналов обеих стран, а также ежегодные проверки этих запасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Блинкен рассказал, какие две страны остановили Путина от применения ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Россия отправила танкер с нефтью на хранение в одну из африканских стран.