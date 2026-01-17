Россия не готова к большой войне с НАТО, но может ударить иначе: тревожное предупреждение разведчика

У России пока нет возможности создать для НАТО полномасштабную военную угрозу, однако способна бросить вызов ключевому принципу Альянса – 5-й статье о коллективной обороне. Об этом заявил бывший глава военной разведки Финляндии Пекка Товери в эфире телеканала "Эспрессо".

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль готовится к продолжительной войне. Российская экономика фактически переведена на военные рельсы: оборонная промышленность развивается, в то время как другие отрасли приходят в упадок. Москва также пытается создать новые стратегические резервы, чтобы в максимально сжатые сроки подготовиться к возможному противостоянию с НАТО.

В то же время, отмечает Товери, российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины. Он напомнил данные, озвученные генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которым ежемесячно гибнут от 20 до 25 тысяч российских военных. Таковой уровень утрат лишает Россию способности скапливать значимые боевые резервы.

Несмотря на это, по оценкам руководителей военных разведок стран НАТО Владимир Путин целенаправленно готовится к конфронтации с Альянсом. Речь идет не о масштабной войне, а об ограниченной военной операции против одного из государств-членов НАТО.

Товери объяснил, что Москва может рассчитывать на быстрый локальный удар с последующим ядерным шантажом, чтобы проверить, решится ли Альянс использовать механизм коллективной защиты. Именно таким образом Кремль стремится спровоцировать раскол и выяснить, сломается ли НАТО.

"Это вполне реалистичный сценарий в ближайшей перспективе", — подытожил экспредседатель военной разведки Финляндии.

