Росія не готова до великої війни з НАТО, але може вдарити інакше: тривожне попередження розвідника
Росія не готова до великої війни з НАТО, але може вдарити інакше: тривожне попередження розвідника

Кремль готує обмежений сценарій, щоб перевірити, чи спрацює 5-та стаття Альянсу

17 січня 2026, 13:52
Автор:
Кравцев Сергей

Російська Федерація наразі не має спроможності створити для НАТО повномасштабну військову загрозу, однак здатна кинути виклик ключовому принципу Альянсу – 5-й статті про колективну оборону. Про це заявив колишній очільник військової розвідки Фінляндії Пекка Товері в ефірі телеканалу "Еспресо".

Росія не готова до великої війни з НАТО, але може вдарити інакше: тривожне попередження розвідника

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Кремль готується до тривалої війни. Російська економіка фактично переведена на воєнні рейки: оборонна промисловість розвивається, тоді як інші галузі занепадають. Москва також намагається сформувати нові стратегічні резерви, щоб у максимально стислі строки підготуватися до можливого протистояння з НАТО.

Водночас, наголошує Товері, російська армія зазнає колосальних втрат у війні проти України. Він нагадав дані, озвучені генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якими щомісяця гинуть від 20 до 25 тисяч російських військових. Такий рівень втрат позбавляє Росію можливості накопичувати значні бойові резерви.

Попри це, за оцінками керівників військових розвідок країн НАТО, Володимир Путін цілеспрямовано готується до конфронтації з Альянсом. Йдеться не про масштабну війну, а про обмежену військову операцію проти однієї з держав-членів НАТО.

Товері пояснив, що Москва може розраховувати на швидкий локальний удар із подальшим ядерним шантажем, аби перевірити, чи наважиться Альянс задіяти механізм колективного захисту. Саме таким чином Кремль прагне спровокувати розкол і з’ясувати, чи "зламається" НАТО.

"Це цілком реалістичний сценарій у найближчій перспективі", — підсумував ексголова військової розвідки Фінляндії.

