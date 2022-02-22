Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Украиной: в Кремле отреагировали на слова Зеленского

Россия отреагировала на возможное расторжение дипломатических отношений с Украиной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил о расторжении дипотношений с РФ. В Москве утверждают, что не поддерживают подобную инициативу. Такое заявление сделал заместитель председателя Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. Об этом сообщают РИА Новости.

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", – сообщил Руденко.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "в Кремле считают это крайне нежелательным сценарием".

"Это сделает все еще сложнее для народов двух стран", – отметил спикер Путина Песков.

Как сообщали ранее "Комментарии", во время брифинга в стенах Верховной Рады нардеп Даниил Гетманцев высказал свое мнение по поводу дальнейших решений власти, учитывая признание Россией независимости самопровозглашенных республик ЛДНР. Также нардеп подверг критике пакеты санкций, которые планируют ввести США и ЕС против России, сказав, что это "просто издевательства". Признание самопровозглашенных республик Россией нардеп считает беспрецедентным преступлением против Украины и даже против РФ со стороны ее политического руководства.

Также "Комментарии" писали, что боевики "ЛНР" пригрозили Украине войной: требуют вывести войска из Луганской области. Свое требование кафиры выдвигают, ссылаясь на так называемую "конституцию ЛНР".

Читайте на портале "Комментарии": признание Путиным ЛНР и ДНР повлияло на украинскую гривну. Украинская гривна с начала торговой сессии ослабла более чем на 1%, после того как Россия официально признала независимость двух регионов Востока Украины.

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