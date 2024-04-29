Россия не собирается заканчивать войну в Украине: Песков рассказал о планах Путина

Россия не собирается кончать войну против Украины. Скорее, наоборот, у Путина надеются на положительный для себя результат. А еще делают ставку на панику среди ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Он заявил, что РФ должна продолжить "специальную военную операцию", "обезопасить себя и выполнить задачи, которые были поставлены сначала".

Также Песков заявил, что "та сторона", которую он охарактеризовал как "коллективный Запад плюс один", будет тестировать Россию "на слабо".

"Нам главное это "слабо" не показать", – сказал он.

Кроме этого, представитель Путина заявил, что якобы у него есть "информация из первых рук" о том, что "с украинской стороны на фронтах нарастает паника".

Не забыл Песков высказаться и об украинском президенте Владимире Зеленском.

"Мне кажется, что судьба Зеленского однозначно решена. И совсем скоро наступит момент, когда многие, в частности в Украине, поставит под сомнение его легитимность. Во всяком случае, даже с юридической точки зрения это придется сделать, и ему как-то придется оправдываться" , – заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина назвали Зеленского "специфическим" президентом . Спикер президента РФ сделал новое заявление об украинском президенте Владимире Зеленском, назвавший его "специфический президент специфического режима". Песков публично заявил пропагандисту Павлу Зарубину в комментарии, что судьба Зеленского решена. Таким образом, он отреагировал на реплики Зеленского о том, что Запад помогает Украине оружием, и что это хорошее соглашение для украинской армии.