Россия не в курсе: в МИД РФ прокомментировали «тайные соглашения» с США по Украине
НОВОСТИ

Россия не в курсе: в МИД РФ прокомментировали «тайные соглашения» с США по Украине

Захарова заявила, что нужно доверять только официальным каналам, а не верить СМИ

19 ноября 2025, 18:22
Автор:
avatar

Недилько Ксения

МИД РФ не получал от США информации официальными каналами по некоторым "сделкам" по Украине, о которых пишут СМИ . Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью пропагандистскому агентству ТА С.

"Знаете, мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали разные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее. Поэтому я скажу то, из чего и надо исходить, оценивая подобные публикации. Есть официальные каналы, о которых знают в Соединенных Штатах Америки, для решения соответствующих вопросов, их обсуждения, для переговорных процессов. Этими каналами и необходимо пользоваться. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в министерстве иностранных дел не получали", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом дипломат подчеркнула, что авторы публикаций не только должны иметь возможность поделиться информацией о ее источниках, "а буквально, в принципе, наверное, и обязаны". "Потому что, если они что-то заявляют, что будоражит сознание большого количества людей, все-таки, мне кажется, было бы правильно рассказать, откуда у них такие данные или каким-то образом все это конкретизировать. Потому что в различных аспектах подобные вещи мы видим сейчас в разных изданиях", — заключила официальный представитель МИД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в переговорном процессе между Соединенными Штатами и Россией в настоящее время не наблюдается никаких принципиальных изменений. А сообщения о якобы новых "мирных переговорах" между США и РФ, вероятно, являются "сливом" россиян. Об этом в комментарии Radio NV заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По его словам, утечка информации исходила именно с российской стороны, что свидетельствует о скоординированной операции спецслужб РФ на высшем уровне. Цель Москвы – сформировать в информационном пространстве выгодную для Кремля картинку.



