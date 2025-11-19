МЗС РФ не отримувало від США інформації офіційними каналами щодо деяких "угод" по Україні, про які пишуть ЗМІ. Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС.

Росія не в курсі: у МЗС РФ прокоментували «таємні угоди» з США щодо України

"Знаєте, ми вже неодноразово всі бачили і замовні статті, і статті, які на всі лади описували різні процеси, потім це нічого не підтверджувалося і так далі. Тому я скажу те, з чого і треба виходити, оцінюючи подібні публікації. Є офіційні канали, про які знають у Сполучених Штатах Америки, для вирішення відповідних питань, їхнього обговорення, для переговорних процесів. Цими каналами і потрібно скористатися. Жодної інформації від американської сторони у згаданому контексті у міністерстві закордонних справ не отримували", — сказала вона, відповідаючи на відповідне питання.

При цьому дипломат підкреслила, що автори публікацій не тільки повинні мати можливість поділитися інформацією про її джерела, а буквально, в принципі, напевно, і зобов'язані.

"Бо якщо вони щось заявляють, що розбурхує свідомість великої кількості людей, все-таки, мені здається, було б правильно розповісти, звідки у них такі дані або якимось чином все це конкретизувати. Тому що в різних аспектах подібні речі ми бачимо зараз у різних виданнях", — підсумувала офіційний представник МЗС.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у переговорному процесі між Сполученими Штатами та Росією нині не спостерігається жодних принципових змін. А повідомлення про нібито якісь нові "мирні переговори" між США та РФ, ймовірно, є "зливом" росіян. Про це у коментарі Radio NV заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

За його словами, витік інформації виходив саме з російського боку, що свідчить про скоординовану операцію спецслужб РФ на вищому рівні. Мета Москви — сформувати в інформаційному просторі вигідну для Кремля картинку.