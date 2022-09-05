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Россия не верит в положительное сотрудничество со следующим премьер-министром Британии

РФ не надеется на сотрудничество с британскими чиновниками.

сегодня, 13:07
Автор:

Slava Kot
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5 сентября будет объявлен новый премьер-министр Британии. Спикер Кремля Песков выступил с обращением по этому поводу. Об этом сообщает информационное агентство R euters.

Россия не верит в положительное сотрудничество со следующим премьер-министром Британии

РФ не надеется на сотрудничество с британскими чиновниками. Фото из открытых источников

После отставки Бориса Джонсона за главное кресло в Британском правительстве соперничают Лиз Трасс и Риши Сунак. Выбранный человек займет как главную должность в партии, так и правительстве. Несмотря на результат, российский чиновник Песков сомневается в тесном и продуктивном сотрудничестве с любым новым премьер-министром Британии.

Я не думаю, что мы можем надеяться на что-то положительное, – заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

Результаты выборов в Соединенном Королевстве объявят в 14.30 по киевскому времени. Оба кандидата имеют шансы занять должность. До середины августа лидировал Риши Сунак, но сейчас победу прочат Лиз Трасс, занимавшая должность министра иностранных дел страны.

Риши Сунак стал министром финансов Великобритании в возрасте 40 лет. Он вступил в должность в феврале 2020 года и сразу столкнулся с глобальной пандемией и ее последствиями. Считается, что Сунак имеет "твердую руку" в политике, а противостояние против пандемии сделало его популярным среди местных жителей. Сунок женат на Акшате Мурте дочери основателя индийской транснациональной IT-компании Infosys.

Лиз Трасс неоднократно в своих изречениях поддерживала Украину в войне против России. Она говорила, что будет продолжать дело Бориса Джонсона, если станет премьер-министром Британии.

Также портал "Комментарии" писал, какие следует ожидать надежды от нового лидера Британии.



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Источник: https://www.reuters.com/world/kremlin-next-uk-prime-minister-no-hope-anything-positive-2022-09-05/
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