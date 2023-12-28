Известный российский олимпиец Евгений Плющенко , хорошо заработавший на грантах из Кремля, поддержал российского президента Владимира Путина на предстоящих выборах.

Евгений Плющенко (фото из открытых источников)

Заявление олимпийского спортсмена обнародовало ТАСС . Олимпийский фигурист высказался, что процветание РФ возможно только, когда будет у власти Путин.

"Я являюсь доверенным лицом уже не первый срок, не первый раз, и для меня это большая честь. Я уважаю и ценю нашего руководителя, президента, главнокомандующего за то, что он борется за Россию, и только с ним я вижу ее процветание".

Владимиру Владимировичу я хочу пожелать здоровья, такой же неисчерпаемой энергии, чтобы Россия оставалась номером один и по качеству жизни, и в спорте, и во всех возможных областях, а всем нашим гражданам я хочу сегодня пожелать быть сплоченными. Мы должны идти одним кулаком, спина к спине, бок о бок", – заявляет российский олимпиец.

В сетях критикуют Евгения Плющенко. Комментаторы знают, что ему дают средства из российского бюджета, потому спортсмен выслуживается холуйством. Один из них называет его бессовестным.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странской разведке назвала цель Путина в войне, которая должна быть выполнена до выборов в России. Спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что усиление российской агрессии вблизи Авдеевки напрямую связано с предстоящими президентскими выборами в России. Украинская разведка указывает, что таким образом Путин хочет показать какие-то "достижения" для русского народа.

Андрей Юсов в эфире единственного марафона рассказал, что планы Путина на ближайшие месяцы связаны с попытками захватить украинские города для демонстрации "маленьких побед" перед выборами.

