Россия: нового европейского ракетного кризиса нужно избежать, пока не стало слишком поздно

Россия предупредила в пятницу, 10 декабря, об опасности нового ракетного кризиса в Европе, которого, по ее словам, следует избежать, пока не стало слишком поздно. Россия обвинила Соединенные Штаты и НАТО в расширении своих военных возможностей в Восточной Европе. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - фото из открытых источников

Комментарии замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на брифинге в Москве прозвучали на фоне роста напряженности между Россией и Западом из-за Украины и накопления российских войск у ее границ.

Как сообщали ранее, спутниковые снимки указывают на то, что российские войска собрались на границе с Украиной накануне запланированного видеозвонка между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Спутниковые изображения были собраны Maxar Technologies за последний месяц и предоставлены Fox News.

На снимках показано несколько мест на западе России, а также одно место в Крыму, где были развернуты российские тактические боевые группы, содержащие войска и технику сухопутных войск. Среди других спутниковых снимков, собранных Maxar за последний месяц, были и другие места, где российские тактические боевые группы, содержащие войска и наземные войска, собирали и разворачивали оборудование.

Также "Комментарии" сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что разговор президента США Байдена и президента России Путина – это однозначно плюс и в НАТО приветствуют диалог обеих сторон. Также в НАТО надеются, что Россия не будет претендовать на территорию Украины, признавая ее суверенитет. Йенс Столтенберг также обратился к руководству России с призывом перестать обострять ситуацию на украинско-российской границе.

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