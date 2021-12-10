logo

BTC/USD

48307.92

ETH/USD

4028.30

LTC/USD

152.47

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия: нового европейского ракетного кризиса нужно избежать, пока не стало слишком поздно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия: нового европейского ракетного кризиса нужно избежать, пока не стало слишком поздно

Россия обвинила в ракетном кризисе США и НАТО

сегодня, 16:49
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Россия предупредила в пятницу, 10 декабря, об опасности нового ракетного кризиса в Европе, которого, по ее словам, следует избежать, пока не стало слишком поздно. Россия обвинила Соединенные Штаты и НАТО в расширении своих военных возможностей в Восточной Европе. Об этом сообщает Reuters.

Россия: нового европейского ракетного кризиса нужно избежать, пока не стало слишком поздно

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - фото из открытых источников

Комментарии замминистра иностранных дел Сергея Рябкова на брифинге в Москве прозвучали на фоне роста напряженности между Россией и Западом из-за Украины и накопления российских войск у ее границ.

Как сообщали ранее, спутниковые снимки указывают на то, что российские войска собрались на границе с Украиной накануне запланированного видеозвонка между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Спутниковые изображения были собраны Maxar Technologies за последний месяц и предоставлены Fox News.

На снимках показано несколько мест на западе России, а также одно место в Крыму, где были развернуты российские тактические боевые группы, содержащие войска и технику сухопутных войск. Среди других спутниковых снимков, собранных Maxar за последний месяц, были и другие места, где российские тактические боевые группы, содержащие войска и наземные войска, собирали и разворачивали оборудование.

Также "Комментарии" сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что разговор президента США Байдена и президента России Путина – это однозначно плюс и в НАТО приветствуют диалог обеих сторон. Также в НАТО надеются, что Россия не будет претендовать на территорию Украины, признавая ее суверенитет. Йенс Столтенберг также обратился к руководству России с призывом перестать обострять ситуацию на украинско-российской границе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-new-european-missile-crisis-must-be-avoided-before-its-too-late-2021-12-10/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!