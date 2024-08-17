Россия обиделась на Италию: зачем вызывает посла

Министерство иностранных дел России сообщило, что вызывает посла Италии в Москве из-за "незаконного пересечения границы" группой корреспондентов итальянского государственного телеканала RAI, которые на этой неделе вели репортаж из части Курской области, которую контролирует Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

МИД РФ. Фото: из открытых источников

"Послу выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI, которая незаконно въехала на территорию Российской Федерации", — говорится в заявлении.

В свою очередь министерство иностранных дел Италии заявило для Reuters, что посол Чечилия Пиччони объяснила властям РФ, что RAI и его новостные команды "планируют свою деятельность абсолютно независимо и автономно".

Известно, что в среду RAI выпустил в эфир первый репортаж для иностранных СМИ из российского города Суджа, который был снят на начальном этапе наступления Украины на территорию РФ.

В Reuters отметили, что итальянская съемочная группа, которая работала под сопровождением украинских военных, передала в эфир кадры из поврежденного войной города.

В то же время российский Telegram-канал "Baza" сообщил, что Министерство внутренних дел страны планирует возбудить уголовные дела против двух журналистов RAI за незаконное пересечение российской границы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.



