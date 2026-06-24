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Россия обнажает регионы ради защиты двух мест: какие приоритеты Путина

Защита двух периметров: Кремль перемещает средства противовоздушной обороны с оккупированных территорий из-за паники

24 июня 2026, 15:28
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Недилько Ксения

Российское военное командование вынуждено экстренно взимать комплексы противовоздушной обороны из отдаленных регионов РФ и оккупированных украинских земель для прикрытия ключевых объектов. Об этом, ссылаясь на секретную документацию врага, по итогам доклада начальника ГУР Олега Иващенко заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Россия обнажает регионы ради защиты двух мест: какие приоритеты Путина

Карта ПВО в Москве

По информации главы государства, военная разведка перехватила внутренние отчеты страны-агрессорки, отражающие настоящий масштаб ущерба от украинских атак.

"Также разведка получила внутренние российские документы, — сообщил Президент, указывая на панические настроения в Кремле, — с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных санкций".

В документах подробно описаны экстренные шаги, на которые вынуждено идти руководство Российской Федерации для стабилизации ситуации в тылу.

"Фактически именно эти два периметра россияне получили команды защищать, — конкретизировал Зеленский направления перебрасывания средств ПВО в Москву и Керченскую переправу, — за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины".

Отдельно во время совещания руководитель ГУР отчитался об актуальных темпах производства ракет в РФ и текущем состоянии ее стратегической авиации. Украина уже разрабатывает ответные меры на длительную агрессию.

"Готовим новые наши вполне справедливые шаги, — подчеркнул глава государства, отметив, что Россия упрямо игнорирует мирное урегулирование, — в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины".

Зеленский резюмировал, что российское общество должно осознать: именно нежелание Кремля идти на переговоры затягивает боевые действия, тогда как Киев давно дал четкий и содержательный дипломатический план.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.



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