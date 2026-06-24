Россия обнажает регионы ради защиты двух мест: какие приоритеты Путина

Российское военное командование вынуждено экстренно взимать комплексы противовоздушной обороны из отдаленных регионов РФ и оккупированных украинских земель для прикрытия ключевых объектов. Об этом, ссылаясь на секретную документацию врага, по итогам доклада начальника ГУР Олега Иващенко заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Карта ПВО в Москве

По информации главы государства, военная разведка перехватила внутренние отчеты страны-агрессорки, отражающие настоящий масштаб ущерба от украинских атак.

"Также разведка получила внутренние российские документы, — сообщил Президент, указывая на панические настроения в Кремле, — с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных санкций".

В документах подробно описаны экстренные шаги, на которые вынуждено идти руководство Российской Федерации для стабилизации ситуации в тылу.

"Фактически именно эти два периметра россияне получили команды защищать, — конкретизировал Зеленский направления перебрасывания средств ПВО в Москву и Керченскую переправу, — за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины".

Отдельно во время совещания руководитель ГУР отчитался об актуальных темпах производства ракет в РФ и текущем состоянии ее стратегической авиации. Украина уже разрабатывает ответные меры на длительную агрессию.

"Готовим новые наши вполне справедливые шаги, — подчеркнул глава государства, отметив, что Россия упрямо игнорирует мирное урегулирование, — в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины".

Зеленский резюмировал, что российское общество должно осознать: именно нежелание Кремля идти на переговоры затягивает боевые действия, тогда как Киев давно дал четкий и содержательный дипломатический план.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.



