Россия обнажает регионы ради защиты двух мест: какие приоритеты Путина

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Недилько Ксения
Российское военное командование вынуждено экстренно взимать комплексы противовоздушной обороны из отдаленных регионов РФ и оккупированных украинских земель для прикрытия ключевых объектов. Об этом, ссылаясь на секретную документацию врага, по итогам доклада начальника ГУР Олега Иващенко заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Карта ПВО в Москве
По информации главы государства, военная разведка перехватила внутренние отчеты страны-агрессорки, отражающие настоящий масштаб ущерба от украинских атак.
В документах подробно описаны экстренные шаги, на которые вынуждено идти руководство Российской Федерации для стабилизации ситуации в тылу.
Отдельно во время совещания руководитель ГУР отчитался об актуальных темпах производства ракет в РФ и текущем состоянии ее стратегической авиации. Украина уже разрабатывает ответные меры на длительную агрессию.
Зеленский резюмировал, что российское общество должно осознать: именно нежелание Кремля идти на переговоры затягивает боевые действия, тогда как Киев давно дал четкий и содержательный дипломатический план.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.