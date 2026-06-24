Росія оголює регіони заради захисту двох місць: які пріоритети Путіна

Російське військове командування змушене екстрено стягувати комплекси протиповітряної оборони з віддалених регіонів РФ та окупованих українських земель для прикриття ключових об'єктів. Про це, посилаючись на таємну документацію ворога, за підсумками доповіді начальника ГУР Олега Іващенка заявив Президент України Володимир Зеленський.

Мапа ППО у Москві

За інформацією глави держави, воєнна розвідка перехопила внутрішні звіти країни-агресорки, які відображають справжній масштаб шкоди від українських атак.

"Також розвідка здобула внутрішні російські документи, — повідомив Президент, вказуючи на панічні настрої у Кремлі, — із реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій".

У документах детально описано екстрені кроки, на які змушене йти керівництво Російської Федерації для стабілізації ситуації в тилу.

"Фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати, — конкретизував Зеленський напрямки перекидання засобів ППО до Москви та Керченської переправи, — за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України".

Окремо під час наради керівник ГУР відзвітував про актуальні темпи виробництва ракет у РФ та поточний стан її стратегічної авіації. Україна вже розробляє заходи у відповідь на тривалу агресію.

"Готуємо нові наші цілком справедливі кроки, — наголосив очільник держави, зауваживши, що Росія вперто ігнорує мирне врегулювання, — у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України".

Зеленський резюмував, що російське суспільство має усвідомити: саме небажання Кремля йти на переговори затягує бойові дії, тоді як Київ давно надав чіткий і змістовний дипломатичний план.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.



