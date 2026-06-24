Росія оголює регіони заради захисту двох місць: які пріоритети Путіна

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Недилько Ксения
Російське військове командування змушене екстрено стягувати комплекси протиповітряної оборони з віддалених регіонів РФ та окупованих українських земель для прикриття ключових об'єктів. Про це, посилаючись на таємну документацію ворога, за підсумками доповіді начальника ГУР Олега Іващенка заявив Президент України Володимир Зеленський.
Мапа ППО у Москві
За інформацією глави держави, воєнна розвідка перехопила внутрішні звіти країни-агресорки, які відображають справжній масштаб шкоди від українських атак.
У документах детально описано екстрені кроки, на які змушене йти керівництво Російської Федерації для стабілізації ситуації в тилу.
Окремо під час наради керівник ГУР відзвітував про актуальні темпи виробництва ракет у РФ та поточний стан її стратегічної авіації. Україна вже розробляє заходи у відповідь на тривалу агресію.
Зеленський резюмував, що російське суспільство має усвідомити: саме небажання Кремля йти на переговори затягує бойові дії, тоді як Київ давно надав чіткий і змістовний дипломатичний план.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил
України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.