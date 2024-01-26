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Россия объявила в розыск известного писателя: что известно

Ранее Бориса Акунина внесли в так называемый список иноагентов

сегодня, 20:09
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск известного российского писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Об этом сообщает издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Россия объявила в розыск известного писателя: что известно

Борис Акунин стал нежелательной персоной в РФ. Фото из открытых источников

Сообщается, что карточка с информацией о розыске писателя появилась в базе МВД РФ 26 января. Против Бориса Акунина в России возбуждено дело по статье о терроризме.

Ранее писателя внесли в список террористов и экстремистов. На минувшей неделе Минюст РФ включил Бориса Акунина в так называемый список иноагентов.

Как известно, Борис Акунин уехал из России в 2014 году. В настоящее время писатель проживает в Великобритании. Литератор публично осудил вторжение РФ в Украину и регулярно критикует режим Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/18801
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