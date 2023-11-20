Россия объявила в розыск популярную украинскую певицу

Победительница Евровидения-2016, украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала объявлена в розыск в России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Джамала. Фото из открытых источников

Информация о розыске появилась в базе МВД РФ. Причины розыска не указаны.

Однако, по данным российских пропагандистов, против артистки возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти. Якобы поводом стала публикация исполнительницы в соцсетях о событиях в Буче, сделанная в апреле 2022 года.

К тому же, в ноябре Джамалу заочно арестовал российский суд.

Стоит напомнить, что Джамала в 2016 году победила на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "1944". Победа крымскотатарской певицы стала очень символичной, ведь в своей песни исполнительница напомнила всему миру о трагедии депортации властями СССР крымских татар из Крыма в Среднюю Азию в 1944 году.

Джамала имеет активную проукраинскую позицию и критикует путинский режим и развязанную Россией войну против Украины.

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