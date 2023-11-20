Что будет означать для Украины возвращение Трампа в Белый дом: какие торги идут в Конгрессе

На фоне продолжения трений между республиканцами и демократами в парламенте США касательно поддержки Украины, президент нашей страны Владимир Зеленский призывал всех партнеров дать однозначный сигнал России о том, что никакой усталости нет – и помощь Украине продолжится. Тем временем издание The Economist назвало бывшего президента США Дональда Трампа человеком, представляющим наибольшую опасность для мира в 2024 году. Особенно, если Трамп, который лидирует сейчас среди республиканцев как потенциальны выдвиженец, победит на президентских выборах через год. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит в США, где стремительно падающий рейтинг Байдена, да и его возраст (20 ноября исполнился 81 год), явно играют против демократов, а внутренние процессы начинают значить больше, чем внешние.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Нет оснований считать, что избрание Трампа на второй срок может иметь позитив для Украины

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:

"На сегодняшний день нет оснований считать, что шанс на избрание Трампа на второй срок может иметь позитив для Украины. Публичная риторика бывшего президента и его соратников – анти-украинская. По сути, она не просто ставит под сомнение продолжение помощи Украине, но и представляет нашу страну в негативном свете в целом".

Другие западные союзники Украины опасаются, отмечает эксперт, что оппозиция со стороны сторонников Трампа затруднит ключевую, лидерскую роль США в оказании помощи Украине даже на ближайшем этапе. Не говоря уже о возможной перспективе возвращения Трампа в Белый дом.

"Предпринимаются попытки подготовиться к неблагополучному сценарию, когда Европа должна будет сама, без США, вытягивать помощь Украине. Но сделать это будет непросто", – констатирует Владимир Дубовик.

В США украинский вопрос очень политизируется, им манипулируют

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает, что американские парламентарии проголосовали, а президент подписал временный бюджет, на два месяца, чтоб не было "шатдауна" (не выплат зарплат бюджетникам). И в данном документе нет помощи ни Украине, ни Израилю.

"Республиканцы хотят разделить пакеты помощи Украине и Израилю. За поддержку Израиля они выступают безоговорочно. Это и результат стратегического сотрудничества на протяжении более 70 лет, и целенаправленная работа израильских лоббистов, включая многочисленные общественные организации в США. Ситуация с Украиной сложнее, особенно на фоне целенаправленной кампании по дискредитации нашей страны, в том числе через российских агентов влияния", – поясняет политтехнолог.

Очевидно, продолжает Екатерина Одарченко, что Иран поддерживает ХАМАС и Хезболлу, а также войну России против Украины. Как и то, что режим РФ является таким же террористическим как ХАМАС. И эти параллели недавно в очередной раз проводил Байден.

"Тем не менее, в набирающей обороты избирательной кампании украинский вопрос очень политизируются, им манипулируют. И это отражается на пробуксовке с принятие закона о поддержке нашей страны. Это не значит, что республиканцы поддерживают Путина и его агрессию, – акцентирует эксперт. – Но значит, что они видят бюджетный процесс иначе, чем демократы. И не хотят голосовать пакетом за Украину и Израиль. Не против предоставления нам вооружений, но хотят больше отчетности и по этому вектору, и по ряду других".

При этом то, что происходит сейчас в Конгрессе – не столько о бюджете на внешнюю политику, сколько торг за некие внутриамериканские моменты, резюмирует Екатерина Одарченко.

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