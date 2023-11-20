Что будет означать для Украины возвращение Трампа в Белый дом: какие торги идут в Конгрессе

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Кравцев Сергей
На фоне продолжения трений между республиканцами и демократами в парламенте США касательно поддержки Украины, президент нашей страны Владимир Зеленский призывал всех партнеров дать однозначный сигнал России о том, что никакой усталости нет – и помощь Украине продолжится. Тем временем издание The Economist назвало бывшего президента США Дональда Трампа человеком, представляющим наибольшую опасность для мира в 2024 году. Особенно, если Трамп, который лидирует сейчас среди республиканцев как потенциальны выдвиженец, победит на президентских выборах через год. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит в США, где стремительно падающий рейтинг Байдена, да и его возраст (20 ноября исполнился 81 год), явно играют против демократов, а внутренние процессы начинают значить больше, чем внешние.
Поддержка Украины. Фото: из открытых источников
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:
Другие западные союзники Украины опасаются, отмечает эксперт, что оппозиция со стороны сторонников Трампа затруднит ключевую, лидерскую роль США в оказании помощи Украине даже на ближайшем этапе. Не говоря уже о возможной перспективе возвращения Трампа в Белый дом.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко напоминает, что американские парламентарии проголосовали, а президент подписал временный бюджет, на два месяца, чтоб не было "шатдауна" (не выплат зарплат бюджетникам). И в данном документе нет помощи ни Украине, ни Израилю.
Очевидно, продолжает Екатерина Одарченко, что Иран поддерживает ХАМАС и Хезболлу, а также войну России против Украины. Как и то, что режим РФ является таким же террористическим как ХАМАС. И эти параллели недавно в очередной раз проводил Байден.
При этом то, что происходит сейчас в Конгрессе – не столько о бюджете на внешнюю политику, сколько торг за некие внутриамериканские моменты, резюмирует Екатерина Одарченко.
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