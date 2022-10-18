Россия оштрафовала Amazon: какая причина

В РФ на 4 миллиона российских рублей оштрафовали международную компанию Amazon. Соответствующий вердикт вынес Московский суд за то, что компания не удалила запрещенный в России контент. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Reuters . Россия оштрафовала Amazon (фото из открытых источников) Российские ведомства обратились в компанию с требованием удалить часть видео, где употребляют наркотики и самоубийство.

В результате в Таганском районном суде сообщили, что оштрафовали Amazon на 4 миллиона рублей по двум разным делам, но в своем сообщении российская фемида не уточнила в каких именно. Так, штраф в 8 миллионов рублей получил стриминговый сервис Amazon Twitch за то, что он не удалял запрещенный контент в РФ. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Эстония поддержала резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма. Парламент Эстонии 18 октября одобрил заявление, осуждающее попытку РФ аннексировать оккупированные украинские территории и объявляет Россию государством-спонсором терроризма. Интересно, что парламент Эстонии поддержал это решение единогласно 88 депутатов высказались "за", голосов "против" или "воздержался" не было. В резолюции парламент повторяет осуждение российской агрессии и попыток аннексии украинской территории на основании псевдореферендумов, отмечая, что Эстония никогда этого не признает. Рийгикогу поддерживает расследование, начатое Международным судом ООН и Международным уголовным судом по преступлениям, совершенным во время войны против Украины, и призывают к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!