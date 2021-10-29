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Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину: с чем связано такое решение

Решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля.

29 октября 2021, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева
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С начала ноября РФ уже не будет поставлять нашей стране энергетический уголь. В российском ведомстве, отвечающем за экономическое развитие, прокомментировали эти действия. Российские поставщики объяснили, что останавливают поставки этого энергоресурса, потому что в самой России вырос спрос на топливо, используемое для нужд их собственной энергетики. Об этом сообщает РБК-Украина, которое направляло запрос в соседнюю страну.

Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину: с чем связано такое решение

Россия остановила поставку угля (фото из открытых источников)

По словам российских чиновников, это действие России связано с возросшим спросом на этот востребованный энергоноситель. Во время отопительного периода необходимо позаботиться о собственных нуждах внутри Российской Федерации.

Вместе с тем российское экономическое министерство информирует, что в последнем осеннем месяце, учитывая поставки других видов российского угля, россияне поставят большую половину из общего количества везущегося в Украину угля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как Россия пытается обойти законодательство ЕС . Руководитель предприятия "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, когда РФ сможет прокачивать газ своей новой веткой "Северный поток-2". Чтобы газопровод заработал, нужно пройти процедуру сертификации, для этого соседняя страна должна реализовать определенные договоренности. По словам главы компании, новый газопровод уже готов, но, согласно европейским законам, должна быть проведена сертификация оператора ГТС – это делает швейцарская компания Nord Stream AG". РФ хочет пройти эту необходимую процедуру по модели ИТО, это когда компания-оператор может выступать как собственность российского "Газпрома", это не подходит для Украины и Еврокомиссии.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/rossiya-ostanavlivaet-postavki-uglya-ukrainu-1635524477.html
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