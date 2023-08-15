Россия оставляет в своем арсенале атомные подводные лодки-зомби: аналитик объяснил цель

Атомная подлодка. Фото из открытых источников

Политолог и эксперт по российским вооруженным силам Павел Лузин считает, что Россия искусственно завышает количество атомных носителей, чтобы конкурировать в этом вопросе с Соединенными Штатами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на аналитическую платформу Riddle, специализирующейся на России.

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Павел Лузин объясняет, что большинство лодок, которые Россия указывает в своих отчетах, являются "зомби-субмаринами" и на самом деле уже не могут быть введены в эксплуатацию.

Автор статьи пишет, что Кремль официально отчитывается о наличии 13 стратегических подлодок, которые способны транспортировать ядерное оружие. Однако, по словам эксперта, ряд источников указывает, что на самом деле в России только шесть субмарин, которые готовы выполнять свои задачи. В то время как в США 13 из 14 стратегических субмарин готовы к своим задачам.

Целью таких данных является политическое давление на США, их союзников и остальное международное сообщество.

"Москва вовсю цепляется за идею ядерного паритета с Соединенными Штатами как за основу своей внешней и внутренней политики, но идея паритета в реальности уже мертва", — считает Павел Лузин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на территории страны НАТО разразилась российская морская мина. По сообщениям экстренных служб Румынии, они не впервые фиксируют морские мины в своих акваториях, и с начала полномасштабного вторжения обезвредили по меньшей мере пять таких бомб.

Также "Комментарии" писали о представителе Главного управления разведки Вадиме Скибицком, который рассказал, будет ли у России массовая мобилизация и какие факторы свидетельствуют об этом.