Россия отомстила Великобритании за санкции по делу Навального

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Владимир Лавский
Россия в среду расширила свой список британских граждан, которым запрещен въезд в страну, в ответ на санкции Великобритании в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное в среду МИД России.
В заявлении не указаны имена лиц, которые стали персонами нон грата в России.
Россия назвала британские санкции неконструктивными и недружественными.
Как ранее сообщали "Комментарии", британские врачи назвали реальный диагноз Навального.
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