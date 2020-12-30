Россия отомстила Великобритании за санкции по делу Навального

Россия в среду расширила свой список британских граждан, которым запрещен въезд в страну, в ответ на санкции Великобритании в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное в среду МИД России.

В заявлении не указаны имена лиц, которые стали персонами нон грата в России.

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности", — говорится в сообщении.

Россия назвала британские санкции неконструктивными и недружественными.

Как ранее сообщали "Комментарии", британские врачи назвали реальный диагноз Навального.





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