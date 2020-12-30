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Россия отомстила Великобритании за санкции по делу Навального

МИД России ввел санкции против британских дипломатов

сегодня, 12:30
Автор:

Владимир Лавский

Россия в среду расширила свой список британских граждан, которым запрещен въезд в страну, в ответ на санкции Великобритании в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление,   обнародованное в среду МИД России.

Россия отомстила Великобритании за санкции по делу Навального

В заявлении не указаны имена лиц, которые стали персонами нон грата в России.

"Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение о расширении числа граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию нашей страны. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности", — говорится в сообщении.

Россия назвала британские санкции неконструктивными и недружественными.

Как ранее сообщали "Комментарии", британские врачи назвали реальный диагноз Навального. 



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/12/30/7118115/
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Обусуждения

yur

сегодня, 13:01

А счета в банках заблокировала???

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