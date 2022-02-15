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Россия отправляет истребители и бомбардировщики для новых военно-морских учений

Россия отправляет истребители с гиперзвуковым вооружением в Сирию для военно-морских учений

сегодня, 17:18
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия разместила истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и дальние стратегические бомбардировщики Туполев Ту-22М на свою авиабазу в Сирии для военно-морских учений, заявляет во вторник, 15 февраля, агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ. Об этом сообщает Reuters.

Россия отправляет истребители и бомбардировщики для новых военно-морских учений

Истребители МиГ-31 ВВС России - Reuters

Самолет, отправленный на российскую авиабазу Хмеймим, примет участие в учениях в восточном Средиземном море, являющихся частью всплеска российской военной активности на фоне противостояния с Западом из-за Украины и безопасности в Европе.

20 января Москва объявила, что ее военно-морской флот проведет ряд учений с привлечением всего флота от Тихого океана до Атлантики, привлекая 10 000 военнослужащих, 140 военных кораблей и десятки самолетов.

Президент Сирии Башара Асада является верным союзником Москвы с того момента, как Россия начала кампанию авиаудара в Сирии в 2015 году. Помимо авиабазы Хмеймим Россия также контролирует военно-морской объект в Тартусе.

Россия впервые послала истребители с ракетами "Кинжал" в прошлом году после расширения взлетно-посадочной полосы на базе для обработки таких самолетов, сказал Роб Ли, военный аналитик американского Института внешней политики. Он сказал, что развертывание указывает на растущее военное присутствие России на Ближнем Востоке и ее способность действовать в разных регионах и демонстрировать мощь.

Российские СМИ сообщают, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2000 км (1243 мили). Это один из нескольких стратегических видов оружия, представленных президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия заявила об отводе войск. Южный и Западный военные округа России возвращают войска в места дислокации после проведенных военных учений.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/russia-sends-hypersonic-armed-fighter-jets-syria-naval-drills-report-2022-02-15/
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