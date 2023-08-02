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Россия отправляет тысячи солдат в Балтийское море: какая причина

Минобороны РФ объявило, что отправит 6 тыс. солдат, 30 истребителей и более 30 кораблей в Балтийское море.

сегодня, 15:15
Автор:
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Slava Kot
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Россия отправляет тысячи солдат в Балтийское море: какая причина

Россия готовит военные учения в Балтийском море. Фото из открытых источников

Министерство обороны России сообщило, что ее военно-морские силы начали обучение в акватории Балтийского моря, получившие название "Океанский щит-2023". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.


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Россия объявила, что со 2 августа начнутся плановые военные учения в Балтийском море, где будет задействовано более 30 боевых кораблей, 20 судов дополнительного обеспечения, около 30 самолетов морской авиации и 6 тыс. русских солдат.

"Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главного командира ВМФ адмирала Николая Евменова проходят военно-морские учения "Океанский щит-2023", — сообщили в Минобороны России.

В российском министерстве отметили, что во время военных учений планируют выполнить более 200 задач. Главные из них будут касаться отработки механизмов защиты морских путей, практики транспортировки войск и военных грузов, а также обороны побережья с использованием оружия.

Напомним, что Калининградская область является эксклавом и не имеет прямого сухопутного соединения с РФ. Российский регион расположен между странами НАТО Польшей и Литвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель российского комитета по обороне считает, что для РФ нужен Сувалкский коридор, который российские силы могут захватить за считанные минуты. Таким образом, РФ могла бы получить сухопутный путь в Калининградскую область. Кроме того, все чаще идут угрозы из Беларуси, где размещены вагнеровцы. Как следствие, Польша усилила количество военных на своей восточной границе.

Также "Комментарии" писали Президент Румынии заявил о военных преступлениях России.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-02-23/index.html
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