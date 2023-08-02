Россия отправляет тысячи солдат в Балтийское море: какая причина

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Slava Kot
Россия готовит военные учения в Балтийском море. Фото из открытых источников
Министерство обороны России сообщило, что ее военно-морские силы начали обучение в акватории Балтийского моря, получившие название "Океанский щит-2023". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
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Россия объявила, что со 2 августа начнутся плановые военные учения в Балтийском море, где будет задействовано более 30 боевых кораблей, 20 судов дополнительного обеспечения, около 30 самолетов морской авиации и 6 тыс. русских солдат.
В российском министерстве отметили, что во время военных учений планируют выполнить более 200 задач. Главные из них будут касаться отработки механизмов защиты морских путей, практики транспортировки войск и военных грузов, а также обороны побережья с использованием оружия.
Напомним, что Калининградская область является эксклавом и не имеет прямого сухопутного соединения с РФ. Российский регион расположен между странами НАТО Польшей и Литвой.
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