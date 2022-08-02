Россия отреагировала на визит Пелоси в Тайвань и поддержала Китай: что заявили в Кремле

Россия видит, в ожидаемом 2 августа визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань провокацию, направленную, как давление на Китай. Россия также заявила, что не поддерживает независимость Тайваня. Об этом заявила одиозная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет Reuters. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова (фото из открытых источников) Захарова сообщила, что Россия поддерживает принцип Пекина "Единый Китай" и выступает против независимости Тайваня "в любой форме".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белом доме прокомментировали ситуацию вокруг Тайваня и предупредили Пекин. В США отреагировали на последние заявления Китая по поводу визита спикера Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Кроме того, в заявлении говорится, что Америка не исключает военных провокаций со стороны Пекина. Также "Комментарии" писали о том, что Пелоси таки идет в Тайвань . Несмотря на серьезные предупреждения со стороны Китайской Народной Республики (КНР), спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, похоже, все же намерена 2 августа посетить Тайвань. По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, ситуация искусственно нагнетается. В старину, напоминает он, конгрессмены США уже неоднократно посещали Тайвань. И ни о какой ядерной угрозе никто не заикался. Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова заявила, что "Нэнси Пелоси – сильный, важный политик. И возраст (82 года) здесь скорее плюс. Опыт. Своим визитом на Тайвань она намерена продемонстрировать поддержку демократии в этом регионе. Отмечая , что это самый важный принцип, несмотря ни на что.

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