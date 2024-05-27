Россия отреагировала на заявления генсека НАТО о разрешении бить западным оружием по РФ

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные партнеры должны пересмотреть свою политику в отношении Украины, в частности, позволить украинским силам наносить удары по территории России. На подобные сообщения резко отреагировали в России.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Первым прокомментировал заявление Столтенберга разрешить Украине атаковать западным оружием территорию России спикер Кремля Дмитрий Песков, который в очередной раз заявил об усилении эскалации.
Также на сообщение отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обвинивший Столтенберга в превышении своих полномочий.
Напомним, что Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону, включающую удары за пределами Украины по военным целям РФ западным оружием.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии негативно отреагировали на заявление Столтенберга по поводу разрешения бить западным оружием по территории России. В частности, некоторые из итальянских руководителей призвали Столтенберга подать в отставку с должности генсека НАТО. По их словам, глава НАТО такими заявлениями лишает шанса на мирное окончание войны в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Путин мешает премьеру Эстонии Каи Каллас стать новым генсеком НАТО. Российский диктатор объявил ее в розыск, что повлияло на решение стран-партнеров по НАТО.
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