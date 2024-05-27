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Россия отреагировала на заявления генсека НАТО о разрешении бить западным оружием по РФ

Спикер Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу ударов по России.

сегодня, 16:02
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные партнеры должны пересмотреть свою политику в отношении Украины, в частности, позволить украинским силам наносить удары по территории России. На подобные сообщения резко отреагировали в России.

Россия отреагировала на заявления генсека НАТО о разрешении бить западным оружием по РФ

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Первым прокомментировал заявление Столтенберга разрешить Украине атаковать западным оружием территорию России спикер Кремля Дмитрий Песков, который в очередной раз заявил об усилении эскалации.

"НАТО напрямую вовлечено в конфликт в Украине, повышает градус эскалации", — сказал Песков российским СМИ.

Также на сообщение отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обвинивший Столтенберга в превышении своих полномочий.

"Генсек НАТО превысил свои полномочия, говоря о необходимости разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ", — сказал Лавров.

Напомним, что Столтенберг заявил, что Украина имеет право на самооборону, включающую удары за пределами Украины по военным целям РФ западным оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии негативно отреагировали на заявление Столтенберга по поводу разрешения бить западным оружием по территории России. В частности, некоторые из итальянских руководителей призвали Столтенберга подать в отставку с должности генсека НАТО. По их словам, глава НАТО такими заявлениями лишает шанса на мирное окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин мешает премьеру Эстонии Каи Каллас стать новым генсеком НАТО. Российский диктатор объявил ее в розыск, что повлияло на решение стран-партнеров по НАТО.



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