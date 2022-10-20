Россия отрыто шантажирует ООН – грозится выйти из зерновой сделки

Генсек ООН Антонио Гуттереш сообщил, что в Украину прибудут специалисты, которые установят, какими дронами российские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру. В ответ заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский озвучил позицию Москвы, что в Кремле могут поставить вопрос о пересмотре сотрудничества с ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ВВС".

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский угрожает организации из-за иранских дронов. Фото: из открытых источников

Дмитрий Полянский заявил, что Москва поставит под сомнение деятельность ООН, если там решат направлять группу для изучения происхождения дронов, которые в последнее время массового атакую Украину. Дипломат подчеркнул, что нет никакой необходимости отправлять специалистов в Украину, потому как Россия открыто заявляет, что в войне против Украины использует дроны собственного производства и, якобы, причин сомневаться в таких доводах россиян нет.

Полянский попытался убедить мировую общественность, что Россия сегодня технологически развитая страна и имеет свою промышленность по производству ударных беспилотников.

При этом российский дипломат в подтверждение своих слов заявил, что на дронах, которые бьют по украинской инфраструктуре есть надписи на русском языке, что еще раз подтверждает – оружие произведено в России.

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