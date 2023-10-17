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Россия отзывает ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний: что это значит

Эксперты не исключают, что Россия движется по подготовке новых ядерных испытаний

сегодня, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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В РФ заявляют о решении отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний .

Россия отзывает ратификацию соглашения о запрещении ядерных испытаний: что это значит

Дума приняла решение по ядерным испытаниям (фото из открытых источников)

Такая позиция Кремля вроде бы вызвана "безответственным отношением США к глобальной безопасности", подчеркнул глава Госдумы Вячеслав Володин, информирует Reuters .


"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — продолжил российский чиновник.

При этом, подчеркивают, что, несмотря на отзыв ратификации, Россия будет оставаться подписавшей договор стороной. Власти Кремля и дальше продолжат сотрудничество с организацией, подписавшей соглашение о запрете испытаний, и с глобальной системой мониторинга, которая предоставляет предупреждение миру о любых ядерных испытаниях.

При этом недавно Владимир Путин сказал о том, что не даст ответ на вопрос о необходимости восстановления Россией ядерных испытаний в ситуации, когда некоторые российские эксперты по безопасности и законодатели призывали проводить испытания ядерной бомбы, чтобы таким образом "предупредить" Запад.

При этом в РФ говорят, что отзыв ратификации не означает, что Кремль намерен проводить испытания ядерной бомбы. Но эксперты не исключают, что РФ готовится, чтобы в скором времени провести новые ядерные испытания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ планирует возобновить испытание ядерного оружия. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин сказал, что парламент РФ должен рассмотреть вопрос об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний 1996 года (CTBT).

По словам бывшего российского дипломата Николая Сокова, российские ядерные испытания свидетельствуют о серьезной эскалации в проблеме использования атомного вооружения.
 



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