Россия перебрасывает в аннексированный Крым тяжелое вооружение — ОБСЕ

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Елизавета Черных
Россия начала переброску тяжелого вооружения на территорию оккупированного Крыма. Такой информацией поделились в миссии Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ, рассказали в эфире телепередачи ТСН.Ранок.
Россия перебрасывает в аннексированный Крым тяжелое вооружение - фото из открытых источников
Согласно официальным данным, речь идет о перемещении на аннексированный украинский полуостров десантно-штурмовых частей, боевых танков, бронетехники, а также минометов.
Ранее сообщалось, что Европейский союз уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем на этой неделе государствам-членам. В чем выражается поглощение? Почему это стало возможным? Почему его заметили лишь сейчас? Как этому противостоять? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.
В материале нашего интернет-издания также можно прочитать, что ситуация на востоке страны остается одной из самых актуальных тем нынешних дней. На Донбассе за последнее время не только участилось количество обстрелов, но и значительно увеличилось число раненых и погибших украинских защитников. Руководитель Минобороны Андрей Таран объяснил, готова ли наша армия к вероятному обострению ситуации.
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