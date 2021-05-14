Россия перебрасывает в аннексированный Крым тяжелое вооружение — ОБСЕ

Россия начала переброску тяжелого вооружения на территорию оккупированного Крыма. Такой информацией поделились в миссии Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ, рассказали в эфире телепередачи ТСН.Ранок.

Россия перебрасывает в аннексированный Крым тяжелое вооружение - фото из открытых источников

Согласно официальным данным, речь идет о перемещении на аннексированный украинский полуостров десантно-штурмовых частей, боевых танков, бронетехники, а также минометов.

"Даже после заявлений Российской Федерации о сокращении численности сил вдоль границы с Украиной, Россия недавно перебросила в Крыму десантно-штурмовые элементы, танки T-72Б3, 120-мм минометы, 122-мм гаубицы, бронетранспортеры и другое вооружение", — почеркнула и.о. руководителя миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери.

Ранее сообщалось, что Европейский союз уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем на этой неделе государствам-членам. В чем выражается поглощение? Почему это стало возможным? Почему его заметили лишь сейчас? Как этому противостоять? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

В материале нашего интернет-издания также можно прочитать, что ситуация на востоке страны остается одной из самых актуальных тем нынешних дней. На Донбассе за последнее время не только участилось количество обстрелов, но и значительно увеличилось число раненых и погибших украинских защитников. Руководитель Минобороны Андрей Таран объяснил, готова ли наша армия к вероятному обострению ситуации.













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