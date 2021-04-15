Россия перекрыла Керченский пролив

После провокации на Азове российские власти продолжают "раскачивать" ситуацию в акватории Черного моря и хотят незаконно перекрыть Керченский пролив на полгода. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Керченский пролив (фото из открытых источников)

Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года. В течение указанного времени через Керченский пролив запрещено проходить всем военным кораблям и государственным судам, кроме российских. Коммерческие же суда смогут проходить через пролив и дальше.

В Министерстве иностранных дел это уже назвали "очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства". Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

МИД назвал это доказательством того, что Россия не собирается прекращать агрессию против Украины с использованием военных и гибридных методов.

Напомним, Министерство транспорта России с 21 по 24 декабря уже перекрывало движение по Керченскому проливу. Об этом сообщал глава наблюдательного совета "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко.

"20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение через Керченский пролив на 4 суток с 21 по 24.12.19. Почему? Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", — написал он в своем Facebook.

Стоит отметить, что ранее в Министерстве транспорта России сообщали о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 мск 18 декабря по 23:59 мск 25 декабря 2019 года.

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