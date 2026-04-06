Россия переживает период величайшей турбулентности с момента бунта Пригожина: что произошло

Кравцев Сергей
Россия лишилась половины экспорта нефти и нефтепродуктов. Как минимум следующие 10-14 дней Россия не сможет возобновить свой экспорт, а значит и зарабатывать сверхприбыли из-за войны в Иране. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Взрывы в России.
Эксперт отметил, что Украина после серии атак на Балтийские нефтеперевалочные порты России, в очередной раз нанесла удар по Новороссийску. И в очередной раз российское ПВО пропустило удар. И здесь мы имеем один важный момент: Украина игнорирует "рекомендации" США и европейцев воздержаться от ударов по портам, где идет перевалка нефти.
По его словам, турне Зеленского по Ближнему Востоку может стать прологом к изменению формата. При этом Вадим Денисенко уточнил, что остается при мнении, что без появления Китая переговоры имеют минимальные шансы стать более продуктивными. Балтийские порты очень важны для поставки нефти в Поднебесную.
