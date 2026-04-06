Росія переживає період найбільшої турбулентності з моменту бунту Пригожина: що сталося

Кравцев Сергей
Росія втратила половину експорту нафти і нафтопродуктів. Як мінімум наступні 10-14 днів Росія не зможе відновити свій експорт, а відтак і заробляти надприбутки через війну в Ірані. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Вибухи у Росії.
Експерт зазначив, Україна після серії атак на Балтійські нафтоперевалочні порти Росії, вчергове завдала удару по Новоросійську. І вчергове російське ПВО пропустило удар. І тут ми маємо один важливий момент: Україна ігнорує "рекомендації" США та європейців утриматися від ударів по портам де йде перевалка нафти.
За його словами, турне Зеленського по Близькому Сходу може стати прологом до зміни формату. При цьому Вадим Денисенко уточнив, що він залишається при думці, що без появи Китаю переговори мають мінімальні шанси стати більш продуктивними. Балтійські порти дуже важливі для постачання нафти в Піднебесну.
