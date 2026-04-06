Росія переживає період найбільшої турбулентності з моменту бунту Пригожина: що сталося

6 квітня 2026, 08:20
Кравцев Сергей

Росія втратила половину експорту нафти і нафтопродуктів. Як мінімум наступні 10-14 днів Росія не зможе відновити свій експорт, а відтак і заробляти надприбутки через війну в Ірані. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, Україна після серії атак на Балтійські нафтоперевалочні порти Росії,  вчергове завдала удару по Новоросійську. І вчергове російське ПВО пропустило удар. І тут ми маємо один важливий момент: Україна ігнорує "рекомендації" США та європейців утриматися від ударів по портам де йде перевалка нафти. 

"Судячи з усього Україна пробує підняти ставки, де головна ціль змусити росіян сідати за стіл переговорів. І це абсолютно правильна і логічна стратегія. Але вона має одне але: у нинішньому форматі переговорів, навіть повна зупинка російського експорту не зупинить Путіна. Нам потрібно міняти або формат переговорів або Путіна", – зазначив політолог. 

За його словами, турне Зеленського по Близькому Сходу може стати прологом до зміни формату. При цьому Вадим Денисенко уточнив, що він залишається при думці, що без появи Китаю переговори мають мінімальні шанси стати більш продуктивними. Балтійські порти дуже важливі для постачання нафти в Піднебесну. 

"Зараз Росія переживає період найбільшої турбулентності з моменту бунту Пригожина. В таких ситуаціях Путін ніколи не нападає і не робить різких рухів. Він "ховається в куточок" і чекає слушної нагоди, щоб вдарити. Тому, дуже важливо памʼятати цей аспект. "Мовчання" Путіна у відповідь на удари по портовій інфраструктурі тимчасове. Нам важливо зараз не отримати "запаморочення від успіхів". І почати думати над наступним кроком. Я вважаю, що пора подумати про зміну переговорного формату", – зауважив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вирішила ігнорувати один із головних закликів Заходу щодо РФ: про що йдеться.




