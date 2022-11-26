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Россия планировала нападение на Японию перед вторжением в Украину. Какая причина

Российское военное руководство планировало совершить нападение на японские острова и разместить там военные базы.

сегодня, 17:50
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Автор:

Slava Kot

Владимир Путин планировал напасть на Японию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину. Это стало известно из писем Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Newsweek.

Россия планировала нападение на Японию перед вторжением в Украину. Какая причина

Российские военные. Фото из открытых источников

Электронное письмо, в котором говорилось о нападении на Японию, прислал анонимный российский агент ФСБ правозащитнику Владимиру Осечкину. Осечкин руководит антикоррупционным сайтом Gulagu.net, где информирует общественность о нарушении права людей. Сам россиян сейчас находится во Франции.

Спецслужащий ФСБ периодически отправляет электронные письма Осечкину, где рассказывает о недовольстве, существующем внутри спецслужб РФ из-за вторжения в Украину.

Эксперт из спецслужб России Христо Грозев подтвердил, что письмо написано одним из агентов Федеральной службы безопасности России.

В письме сообщается, что Россия разрабатывала план нападения на Японию.

"Россия достаточно серьезно готовилась к локализованному военному конфликту с Японией", — пишет Newsweek со ссылкой на письма российского агента.

Агент ФСБ описал план, по которому должно было быть совершено нападение с помощью вертолетов. Также должна была работать российская пропаганда, обозначившая японцев фашистами и нацистами. В конце концов, руководство России решило напасть на Украину, ведь война с Японией за Курильские острова могла перейти в острую фазу противостояния.

Россия и Япония никогда не подписывали мирный договор после Второй мировой войны из-за территориального спора связанного с Курильскими островами. Именно на них претендует Япония, но считает, что они находятся под оккупацией России. Эти острова являются стратегическим местом для размещения военных баз РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия теряет одного из своих крупнейших союзников.

Также "Комментарии" писали о расходах Российской Федерации на войну в Украине.



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Источник: https://www.newsweek.com/russia-planned-attack-japan-2021-fsb-letters-1762133
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