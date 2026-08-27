Россия планирует гибридные атаки на Европу: какова цель Путина в таком шаге

Москва всерьез рассматривает возможность дестабилизации Европейского Союза посредством гибридных атак на отдельные государства. Главной мишенью таких провокаций враг видит Балтийский регион.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

" Россия очень хочет попытаться качать ЕС гибридными ударами, которые могут быть осуществлены против отдельных стран", — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что предупреждает об этом уже длительное время, ведь агрессор четко рассматривает подобные сценарии против стран Балтии.

По словам руководителя ЦПД, ключевая цель Кремля остается неизменной полностью изолировать Украину на международной арене.

"Логика Путина проста, — объясняет Коваленко, — он хочет лишить Украину европейской поддержки, потому что верит, что сможет уничтожить наше государство".

Именно поэтому российский режим регулярно прибегает к политике шантажа. Для этого используются ядерные угрозы, демонстрация новых ракет типа "Орешника", а также систематические нарушения воздушного пространства европейских стран ракетами и беспилотниками. В Москве надеются, что такие методы посеют панику среди европейцев.

"На России считают, что гибридные удары по ЕС могут заставить европейское общество бояться, — подчеркнул руководитель ЦПД, — и давить на политиков с целью прекратить помощь Украине".

В то же время Андрей Коваленко убежден, что такие агрессивные намерения Москвы являются проявлением ее слабости на поле боя и свидетельствуют о глубоком отчаянии руководства России.

"Такие намерения являются доказательством того, что Россия сейчас получает болезненные удары и понимает, что не может выиграть войну, — резюмировал глава Центра противодействия дезинформации, добавив: — а эта невозможность для Путина является синонимом катастрофы".

Несмотря на это, европейские лидеры здраво оценивают ситуацию. Коваленко выразил уверенность, что в Евросоюзе отлично осознают все имеющиеся риски и видят масштабы когнитивной войны, которую кремлевский режим ведет против них уже не первый год.

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