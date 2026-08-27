Россия планирует гибридные атаки на Европу: какова цель Путина в таком шаге

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Москва всерьез рассматривает возможность дестабилизации Европейского Союза посредством гибридных атак на отдельные государства. Главной мишенью таких провокаций враг видит Балтийский регион.
Иллюстративное фото
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Он отметил, что предупреждает об этом уже длительное время, ведь агрессор четко рассматривает подобные сценарии против стран Балтии.
По словам руководителя ЦПД, ключевая цель Кремля остается неизменной полностью изолировать Украину на международной арене.
Именно поэтому российский режим регулярно прибегает к политике шантажа. Для этого используются ядерные угрозы, демонстрация новых ракет типа "Орешника", а также систематические нарушения воздушного пространства европейских стран ракетами и беспилотниками. В Москве надеются, что такие методы посеют панику среди европейцев.
В то же время Андрей Коваленко убежден, что такие агрессивные намерения Москвы являются проявлением ее слабости на поле боя и свидетельствуют о глубоком отчаянии руководства России.
Несмотря на это, европейские лидеры здраво оценивают ситуацию. Коваленко выразил уверенность, что в Евросоюзе отлично осознают все имеющиеся риски и видят масштабы когнитивной войны, которую кремлевский режим ведет против них уже не первый год.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что внезапный приезд руководителя американской разведки в столицу страны-агрессорки свидетельствует о серьезных подкулисных процессах в мировой политике. Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр убеждена, что этот шаг носит исключительно прагматичный характер.