Росія планує гібридні атаки на Європу: яка мета Путіна у такому кроці

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Недилько Ксения
Москва серйозно розглядає можливість дестабілізації Європейського Союзу за допомогою гібридних атак на окремі держави. Головною мішенню для таких провокацій ворог бачить Балтійський регіон.
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Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він зауважив, що попереджає про це вже тривалий час, адже агресор чітко розглядає подібні сценарії проти країн Балтії.
За словами керівника ЦПД, ключова мета Кремля залишається незмінною — повністю ізолювати Україну на міжнародній арені.
Саме тому російський режим регулярно вдається до політики шантажу. Для цього використовуються ядерні погрози, демонстрація нових ракет на кшталт "Орєшніка", а також систематичні порушення повітряного простору європейських країн ракетами та безпілотниками. У Москві сподіваються, що такі методи посіють паніку серед європейців.
Водночас Андрій Коваленко переконаний, що такі агресивні наміри Москви є проявом її слабкості на полі бою та свідчать про глибокий розпач керівництва рф.
Попри це, європейські лідери тверезо оцінюють ситуацію. Коваленко висловив упевненість, що у Євросоюзі чудово усвідомлюють усі наявні ризики та бачать масштаби когнітивної війни, яку кремлівський режим веде проти них уже не перший рік.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раптовий приїзд керівника американської розвідки до столиці країни-агресорки свідчить про серйозні підкулісні процеси у світовій політиці. Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр переконана, що цей крок має винятково прагматичний характер.