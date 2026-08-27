Росія планує гібридні атаки на Європу: яка мета Путіна у такому кроці

Москва серйозно розглядає можливість дестабілізації Європейського Союзу за допомогою гібридних атак на окремі держави. Головною мішенню для таких провокацій ворог бачить Балтійський регіон.

Ілюстративне фото

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

" Р осія дуже хоче спробувати хитати ЄС гібридними ударами, які можуть бути здійснені проти окремих країн", — наголосив посадовець.

Він зауважив, що попереджає про це вже тривалий час, адже агресор чітко розглядає подібні сценарії проти країн Балтії.

За словами керівника ЦПД, ключова мета Кремля залишається незмінною — повністю ізолювати Україну на міжнародній арені.

"Логіка П утіна проста, — пояснює Коваленко, — він хоче позбавити Україну європейської підтримки, бо вірить, що зможе знищити нашу державу".

Саме тому російський режим регулярно вдається до політики шантажу. Для цього використовуються ядерні погрози, демонстрація нових ракет на кшталт "Орєшніка", а також систематичні порушення повітряного простору європейських країн ракетами та безпілотниками. У Москві сподіваються, що такі методи посіють паніку серед європейців.

"На Р осії вважають, що гібридні удари по ЄС можуть примусити європейські суспільства боятися, — підкреслив керівник ЦПД, — і тиснути на політиків з метою припинити допомогу Україні".

Водночас Андрій Коваленко переконаний, що такі агресивні наміри Москви є проявом її слабкості на полі бою та свідчать про глибокий розпач керівництва рф.

"Такі наміри є доказом того, що Р осія зараз отримує болючі удари і розуміє, що не може виграти війну, — резюмував очільник Центру протидії дезінформації, додавши: — а ця неможливість для П утіна є синонімом катастрофи".

Попри це, європейські лідери тверезо оцінюють ситуацію. Коваленко висловив упевненість, що у Євросоюзі чудово усвідомлюють усі наявні ризики та бачать масштаби когнітивної війни, яку кремлівський режим веде проти них уже не перший рік.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раптовий приїзд керівника американської розвідки до столиці країни-агресорки свідчить про серйозні підкулісні процеси у світовій політиці. Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр переконана, що цей крок має винятково прагматичний характер.