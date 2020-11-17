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Россия планирует построить военную базу в Африке

На базе, которую планирует построить Россия, сможет разместиться 300 военных и 4 корабля с атомными двигателями

сегодня, 11:40
Автор:

Кириєнко Анна

Россия намерена создать базу военно-морских сил в Судане. Об этом сообщило онлайн-издание Голос Америки.

Россия планирует построить военную базу в Африке

Фото: livejournal

Судан и Российская Федерация заключили соглашение, согласно которому в России есть возможность бесплатно использовать предоставленный участок земли и пользоваться портовой инфраструктурой.

Оборонное ведомство России уже обнародовало текст документа.

Данная база станет первой военно-морской базой в истории Российской Федерации. Ранее подобная военная территория была у Советского Союза. Тогда СССР заключил соглашение о предоставлении участка в Сомали.

База будет состоять из логистического центра. Там сможет разместиться около 300 человек и судоремонтный блок. База вместит до четырех кораблей военно-морских сил. Такие детали сообщило издание Defense News.

Со стороны России начнутся бесплатные поставки оружия и оборудования для защиты воздушного пространства базы.

Напомним, что США планируют устранить Судан из перечня стран-спонсоров терроризма в связи с отставкой лидера Омара аль-Башира.

Также сайт "Комментарии" напоминает, что президент Армении призвал правительство готовиться к досрочным выборам.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/Rosija-vijskova-baza/5664504.html
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