Россия планирует создать безвиз с несколькими странами: озвучен список

Российская Федерация пытается создать безвизовый режим для своих граждан с несколькими странами Азии и Африки, ведь Европейский Союз и другие страны усложнили выдачу документов на въезд в их страны с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Лавров во время визита на африканском континенте. Фото из открытых источников

После полномасштабного нападения русской армии на территорию Украины Европейский Союз, США, Япония и ряд других стран ввели санкции против Российской Федерации. Часть санкций касалась туристического сектора, в частности, несколько стран запретили выдавать гражданам России шенгенские визы, в то время как другие усложнили эту процедуру.

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Как следствие, Россия начала искать альтернативу и обратилась к своим союзникам Китая и Индии, которые не ввели санкции против страны-агрессорки.

6 марта замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия готовит упрощение визового режима с шестью странами. Таким образом, появился список стран, которые рады принять граждан Российской Федерации на своей территории. В него вошли Индия, Индонезия, Сирия, Ангола, Филиппины и Вьетнам.

По словам Иванова соглашение планируется на взаимной основе, то есть граждане этих стран также смогут посещать Россию без виз. Сообщение замминистра иностранных дел РФ было озвучено после того, как стало известно, что безвизовые РФ готовит также с Гаити, Мексикой, Замбией, Кувейтом, Тринидадом, Барбадосом, Малайзией и Саудовской Аравией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка села в такси в Украинку в Вене.

Также "Комментарии" писали о трех лояльных странах в Кремль в Европе, которые выдают шенгенские визы для граждан России.