logo

BTC/USD

40212.66

ETH/USD

3024.89

LTC/USD

104.39

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии: подробности

В России планируют теракты на своей территории для обвинения Украины

сегодня, 11:53
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Российские власти планируют совершение терактов на своей территории. Россия таким образом хочет обвинить Украину и разжечь антиукраинские настроения в обществе. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии: подробности

Москва - фото из открытых источников

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма", — заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Как отметил Буданов, Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ, которые якобы готовят наступление, чтобы отомстить за зверства оккупантов в Буче и Краматорске.

"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", — отметил Буданов.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Британии предупредили Путина о возможных ответах в случае подтверждения химатаки РФ. Сообщения о возможном применении Россией химического оружия в блокадном Мариуполе вызвали резонанс в мире. Появилась реакция и в Великобритании.

Читайте на портале "Комментарии": усиление обстрелов в Луганской области и скопление техники возле Сумщины: что известно о ситуации. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что планы врага не дальновидны и риски развития страшных сценариев сохраняются.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100069042885845/posts/290176546627106/?d=n
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!