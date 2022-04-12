Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии: подробности

Российские власти планируют совершение терактов на своей территории. Россия таким образом хочет обвинить Украину и разжечь антиукраинские настроения в обществе. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Москва - фото из открытых источников

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма", — заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Как отметил Буданов, Россия планирует эмоционально встряхнуть своих граждан и настроить их еще больше против украинского народа. Россия в случае теракта обвинит Украину, в частности, добровольческие батальоны ВСУ, которые якобы готовят наступление, чтобы отомстить за зверства оккупантов в Буче и Краматорске.

"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", — отметил Буданов.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Британии предупредили Путина о возможных ответах в случае подтверждения химатаки РФ. Сообщения о возможном применении Россией химического оружия в блокадном Мариуполе вызвали резонанс в мире. Появилась реакция и в Великобритании.

Читайте на портале "Комментарии": усиление обстрелов в Луганской области и скопление техники возле Сумщины: что известно о ситуации. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что планы врага не дальновидны и риски развития страшных сценариев сохраняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!