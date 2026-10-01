Россия подняла в небо Ту-160, Ту-22М3 и МиГ-31К: когда ждать запуска ракет

В воздушном пространстве Российской Федерации зафиксирована завышенная активность стратегической и дальней авиации. Наблюдатели сообщили о взлете тяжелых самолетов непосредственно с аэродромов базирования на Востоке.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Вылет 2-х Ту-160 с Дальнего Востока", — отмечают в мониторинговых пабликах, уточняя, что бомбардировщики держат "курс западный".

Специалисты предполагают, что экипажи будут отрабатывать задачи по выходу атаки на рубеже. По предварительной информации, оккупанты запланировали выполнение полетного задания над водным массивом, где традиционно разворачивают пусковые позиции. По имеющимся данным, "запланирован полет в акватории Каспийского моря с возможным пуском крылатых ракет воздушного базирования Х-101".

Примерное время выхода ракетоносцев на боевые позиции ожидается уже в середине дня. Аналитики просчитывают скорость движения бортов.

"Прибытие в зону Каспийского моря около 12:00", — предупреждают наблюдатели.

В то же время, Ту-160 является не единственной авиационной группой, которую враг поднял в небо. Стало известно, что к ним присоединились другие опасные типы самолетов, способные нести сверхзвуковое и баллистическое вооружение.

"Также в воздухе несколько Ту-22м3 и МиГ-31К", — добавляют в сообщении.

Вся эта авиационная армада координирует свои деяния в рамках единого плана русского генштаба.

"Все направляются в Каспийское море в рамках учений „Центр-2026“", — заключают авторы мониторинговых сводок.

Несмотря на заявленный статус миссии, силы противовоздушной обороны Украины находятся в полной готовности, а специалисты непрерывно отслеживают каждый шаг российских пилотов.

"Следим за ситуацией", — резюмируют в пабликах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска ведут активную подготовку к очередному воздушному нападению на территорию Украины. По имеющейся информации, захватчики планируют нанести ракетный или комбинированный удар, целясь по объектам в центральных и восточных регионах нашего государства.