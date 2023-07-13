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Россия подвергла сомнению территориальную целостность своего союзника

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в совместном заявлении стран ССАГПЗ заявил о территориальном споре, чем подверг сомнению территориальную целостность своего крупнейшего союзника.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Россия подвергла сомнению территориальную целостность своего союзника

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Ирана вызвало российского посла в Тегеране Алексея Дедова. Это произошло из-за заявлений Москвы, в которых была подвергнута сомнению территориальная целостность Ирана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на IRNA.


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10 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с коллегами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В организацию входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Кувейт, однако не Иран. По итогам встречи было заключено совместное заявление, где отмечалось, что существует территориальный спор по нескольким островам в персидском заливе, а именно Абу Муса, Большой Томб и Малый Томб.

На это заявление отреагировал генеральный директор по делам Персидского залива Ирана Али Реза Енаяти, призвавший Россию скорректировать совместное заявление стран ССАГПЗ. Иранский политик вызвал российского посла и подчеркнул, что в заявлении указано "ложное утверждение" относительно островов, принадлежащих Ирану.

Напомним, что в 1971 году Объединенные Арабские Эмираты провозгласили свою независимость от Великобритании. Сменой политического руководства воспользовался Иран, оккупировавший три острова ОАЭ. Такие международные органы, как ООН и Лига арабских государств, пытались урегулировать конфликт между странами, однако он до сих пор остается не решенным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США заявили о новом военном сотрудничестве между Ираном и Россией.

Также "Комментарии" писали о реакции России на гарантии безопасности для Украины от стран Большой семерки, озвученных на саммите НАТО.



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Источник: https://en.irna.ir/news/85167581/Russia-s-envoy-summoned-over-statement-about-Iranian-islands
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