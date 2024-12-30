Россия подымает ставки: какое заявление сделал Лавров, почему риск ядерной войны снова вырос

Россия отменит мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности, способных нести ядерные боеголовки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью российскому пропагандистскому информагенству "РИА Новости" сделал глава МИД России Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Российский министр объяснил это развертыванием аналогичного оружия Соединенными Штатами Америки.

По утверждению Сергея Лаврова, США "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в различных регионах мира".

В качестве примера "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности Сергей Лавров упомянул удар ракетой "Орешник" по Украине.

На вопрос, может ли Россия выйти из нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до окончания срока его действия в феврале 2026 года, Лавров сказал, что "на сегодня очевидно, что, например, наш (российский – ред.) мораторий на размещение РСМД (ракет средней и меньшей дальности – ред.) уже практически нежизнеспособен, и от него придется отказаться".

Стоит отметить, ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) – это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд.

В 1987 году в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан договор о ликвидации РСМД, который действовал до 2019 года. Тогда администрация США заявила, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, и сообщила о прекращении действия договора. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.

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