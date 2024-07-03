Россия покинула ОБСЕ: что это значит

Россия временно прекращает свою делегацию в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Заявление об этом было сделано в Госдуме 3 июля.

Россия покинула ОБСЕ (фото из открытых источников)

"Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ", — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечено, что какие-либо действия, направленные на причинение вреда Российской Федерации или ее интересам, не будут всерьез рассматриваться россиянами и будут считаться "юридически ничтожными".

Это фактически означает, что Россия больше не будет участвовать в заседаниях безопасности и не будет поддерживать резолюции и принятые решения ОБСЕ по безопасности в Европе.

Представители российской делегации отметили, что со временем они могут вернуться для участия в заседаниях европейской организации безопасности, но только при условии, что в Европе перестанут внедрять "русофобские и дискриминационные подходы" по безопасности на континенте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ уходит из Парламентской ассамблеи ОБСЕ . До 21 февраля российская Дума и Совет Федерации одновременно примут решение о прекращении членства РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Такое заявление сделал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. В своем спиче Володин назвал ПА ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

Известно, что Парламентская ассамблея является межпарламентским органом, объединяющим 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он был создан в 1991 году, чтобы контролировать выполнение целей ОБСЕ, разработку и реализацию механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействию укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

