logo

BTC/USD

58238.63

ETH/USD

3132.95

LTC/USD

67.68

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия покинула ОБСЕ: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия покинула ОБСЕ: что это значит

Россияне приостановили участие своей делегации в ПА ОБСЕ, на этот период какие-либо действия против РФ будут считаться "юридически ничтожными".

3 июля 2024, 22:50 comments2724
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Россия временно прекращает свою делегацию в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Заявление об этом было сделано в Госдуме 3 июля.

Россия покинула ОБСЕ: что это значит

Россия покинула ОБСЕ (фото из открытых источников)

"Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ", — говорится в заявлении.

В заявлении также отмечено, что какие-либо действия, направленные на причинение вреда Российской Федерации или ее интересам, не будут всерьез рассматриваться россиянами и будут считаться "юридически ничтожными".

Это фактически означает, что Россия больше не будет участвовать в заседаниях безопасности и не будет поддерживать резолюции и принятые решения ОБСЕ по безопасности в Европе.

Представители российской делегации отметили, что со временем они могут вернуться для участия в заседаниях европейской организации безопасности, но только при условии, что в Европе перестанут внедрять "русофобские и дискриминационные подходы" по безопасности на континенте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ уходит из Парламентской ассамблеи ОБСЕ . До 21 февраля российская Дума и Совет Федерации одновременно примут решение о прекращении членства РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Такое заявление сделал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. В своем спиче Володин назвал ПА ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

Известно, что Парламентская ассамблея является межпарламентским органом, объединяющим 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он был создан в 1991 году, чтобы контролировать выполнение целей ОБСЕ, разработку и реализацию механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействию укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости