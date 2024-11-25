Россия послала сигнал Европе: что хотела продемонстрировать

Глава правления Украинского кризисного медиа-центра, бывший посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал ракетный удар по Днепру 21 ноября. По его мнению, это была попытка России продемонстрировать наличие ракет, способных достичь европейских стран.

Россия

В частности, в эфире телеканала Эспрессо Чалый отметил, что таким образом Россия пыталась усилить угрозы Европе. Он предположил, что технические характеристики ракеты свидетельствуют о ее средней дальности. Это, по его словам, сигнал для Европы, а не Украины.

"По моему убеждению, по факту она была ракетой средней дальности и это сигнал Европе. Это значит: "США, пока можете расслабиться, мы вот в Европе сигнализируем, на вас мы пока не наскакиваем", — сказал Чалый.

Также он обратил внимание, что накануне удара США и еще несколько стран временно закрыли свои посольства в Киеве. По словам дипломата, это свидетельствует о наличии разведданных, предоставленных американцам заранее.

"Я не знаю в данном случае, сообщали куда, но по агентурным данным и данным космической разведки США, это было сделано за сутки, что США также продемонстрировали Путину путем закрытия посольства в Киеве, а мы почему-то недооценили этот шаг", — отметил Чалый. .

Он также отметил, что ракета, запущенная Россией, могла нести ядерный заряд, а запуск стал демонстрацией возможности применения такого оружия. По его мнению, россияне показали, что их ракеты способны добиваться европейских стран. Это испытание, вероятно, предшествует дальнейшему развертыванию систем средней дальности, добавил бывший посол.

В то же время эксперт признал, что у Украины пока нет достаточных средств для перехвата подобных ракет. Единственной системой, способной это сделать, есть американские комплексы Patriot с ракетами PAC-3.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , прототипом которой ракеты является "Орешник".



